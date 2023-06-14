«У меня тряслись руки»: певица Юлия Савичева попала в аварию

Певица Юлия Савичева рассказала поклонникам, что попала в аварию, возвращаясь на такси. Звезда ударилась головой и была сильно напугана. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам звезды, все случилось после поездки в Сочи. Она ехала в такси, как вдруг случилась авария. Савичева ударилась головой, но сотрясения мозга удалось избежать. Девушка отделалась испугом и шишкой. Никто серьезно не пострадал. Юлия призналась, что после случившегося будет всегда пристегиваться на заднем сиденье.

Певица пояснила, что все произошло слишком быстро. Обычно, она любит снимать кадры из своей жизни на видео, но в этот раз не успела и слишком волновалась.

«У меня тряслись руки. У меня была паника. Не могла вообще собраться», – поделилась переживаниями артистка.

Юлия удивилась, как некоторые блогеры могут снимать, когда им или кому-то другому плохо.

«У тебя стресс, у тебя паника, а ты такой с камерой на пару», — рассуждает звезда.

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