«У меня три дня»: молодая жена Дмитрия Диброва слегла со страшной болезнью
Жена телеведущего Дмитрия Диброва сообщила о страшной болезни и обозначила сроки.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Телеведущий Дмитрий Дибров счастлив в браке с молодой красавицей Полиной. Девушка регулярно демонстрирует семейную жизнь в социальных сетях, тщательно следит за внешним видом и занимается организацией мероприятий в своем женском клубе. Недавно в звездный дом пришла болезнь, из-за которой супругам, видимо, придется отменить свои планы.
Избранница артиста вышла на связь с поклонниками и рассказала, что очень плохо себя чувствует. Модель была расстроена, ведь хотела через три дня отправиться в путешествие. Она всеми силами пытается поправить здоровье, но диагноз так и не сообщила.
«В общем-то, я приболела. У меня три дня на выздоровление, так как в четверг путешествие. Ну вот плохо прямо, не могу», – поделилась переживаниями шатенка.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Диброва опубликовала в соцсетях фото, на которых лежит в постели. Поклонники волнуются за жену телеведущего, неужели она даже не может встать с кровати.
Ранее мы писали о том, что сам Дмитрий Дибров встретил Новый год в гипсе. 63-летний мужчина часто встречается с друзьями и посещает мероприятия. Его жена Полина опубликовала кадры, на которых ее знаменитый муж улыбается в гостях. Многие заметили, что его рука была в гипсе и повязке.