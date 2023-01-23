«У меня три дня»: молодая жена Дмитрия Диброва слегла со страшной болезнью

Телеведущий Дмитрий Дибров счастлив в браке с молодой красавицей Полиной. Девушка регулярно демонстрирует семейную жизнь в социальных сетях, тщательно следит за внешним видом и занимается организацией мероприятий в своем женском клубе. Недавно в звездный дом пришла болезнь, из-за которой супругам, видимо, придется отменить свои планы.

Избранница артиста вышла на связь с поклонниками и рассказала, что очень плохо себя чувствует. Модель была расстроена, ведь хотела через три дня отправиться в путешествие. Она всеми силами пытается поправить здоровье, но диагноз так и не сообщила.

«В общем-то, я приболела. У меня три дня на выздоровление, так как в четверг путешествие. Ну вот плохо прямо, не могу», – поделилась переживаниями шатенка.