Телеведущий Дмитрий Дибров встретил Новый год в гипсе

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров весело проводит новогодние праздники. 63-летний мужчина встречается с друзьями и посещает мероприятия. Его жена Полина опубликовала кадры, на которых ее знаменитый муж улыбается в гостях. Многие заметили, что его рука в гипсе и повязке.

Поклонники начали переживать за здоровье артиста и засыпали его вопросами. Они интересовались, что случилось с телезвездой. Некоторые даже предположили, что это дело рук его законной супруги. Она на видео развлекает мужа эротическим танцем.