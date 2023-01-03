Телеведущий Дмитрий Дибров встретил Новый год в гипсе
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров весело проводит новогодние праздники. 63-летний мужчина встречается с друзьями и посещает мероприятия. Его жена Полина опубликовала кадры, на которых ее знаменитый муж улыбается в гостях. Многие заметили, что его рука в гипсе и повязке.
Поклонники начали переживать за здоровье артиста и засыпали его вопросами. Они интересовались, что случилось с телезвездой. Некоторые даже предположили, что это дело рук его законной супруги. Она на видео развлекает мужа эротическим танцем.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Дмитрий стар для такой роли. Танец Полины его никак не разжигает», «Дима, приведите себя в форму», «Ролевые игры», «Зачем же ты Дмитрию руку сломала?» – пишут в комментариях.
Некоторые сразу догадались, что гипс, скорее всего, был частью образа Диброва. Они с женой посетили творческий вечер, который был посвящен популярным советским фильмам. Дмитрий и Полина показали сценку из кинокартины «Бриллиантовая рука». Девушка для этого примерила парик со светлыми волосами. Многие написали, что жена телеведущего очень обворожительна в роли Анны Сергеевны.
Ранее мы писали о том, как 63-летний Дибров проверил гигантскую грудь молодой жены после операции.