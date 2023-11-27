«У меня травма»: Настасья Самбурская призналась, что нашла нового возлюбленного

Звезда «Универа» Настасья Самбурская вновь разоткровенничалась о личном. Она призналась, что снова влюблена.

На «Шоу Воли» 36-летняя актриса рассказала, что встретила мужчину. Правда, их отношениям всего лишь 10 дней.

Также Самбурская озвучила требования к мужчинам. Она призналась, что ей важно, чтобы человек ей соответствовал.

«Я к себе требовательна в первую очередь, поэтому для меня важно, чтобы человек соответствовал. Он должен быть красивый и добрый», — рассказала она.

Звезда отметила, что ей очень важен рост избранника. Когда Настасье было 13 лет, за ней начал ухаживать 14-летний парень — он был авторитетный в районе, симпатичный, но невысокого роста. Юноша предложил встречаться Самбурской, и она согласилась.

«Я разболтала всем девчонкам, а вечером он мне подходит и говорит: «Ты знаешь, Настасья, ты слишком высокая, мы не можем встречаться»», — вспомнила Самбурская в студии шоу.

Напомним, ранее стало известно, что бывший муж актрисы Настасьи Самбурской избивал мать своего сына и изменял ей.