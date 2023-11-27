«У меня травма»: Настасья Самбурская призналась, что нашла нового возлюбленного
Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее появился новый бойфренд.
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Звезда «Универа» Настасья Самбурская вновь разоткровенничалась о личном. Она призналась, что снова влюблена.
На «Шоу Воли» 36-летняя актриса рассказала, что встретила мужчину. Правда, их отношениям всего лишь 10 дней.
Также Самбурская озвучила требования к мужчинам. Она призналась, что ей важно, чтобы человек ей соответствовал.
«Я к себе требовательна в первую очередь, поэтому для меня важно, чтобы человек соответствовал. Он должен быть красивый и добрый», — рассказала она.
Звезда отметила, что ей очень важен рост избранника. Когда Настасье было 13 лет, за ней начал ухаживать 14-летний парень — он был авторитетный в районе, симпатичный, но невысокого роста. Юноша предложил встречаться Самбурской, и она согласилась.
«Я разболтала всем девчонкам, а вечером он мне подходит и говорит: «Ты знаешь, Настасья, ты слишком высокая, мы не можем встречаться»», — вспомнила Самбурская в студии шоу.
Напомним, ранее стало известно, что бывший муж актрисы Настасьи Самбурской избивал мать своего сына и изменял ей.