«У меня такой был»: Роза Сябитова разнесла жениха Клавы Коки

Сваха Роза Сябитова рассказала, что ей не понравился жених Клавы Коки. Об этом она заявила в беседе с порталом Леди Mail.ru.

Главная сваха страны Роза Сябитова принимала участие в съемках телепроекта «Сердце Клавы». Она на протяжении всего шоу помогала певице определяться с выбором, однако в финале Кока не прислушалась к мнению Сябитовой и выбрала Александра Поверина.

«Я спросила Александра, если Клава согласится выйти за него замуж, готов ли он будет подписать с ней брачный контракт. На что он ответил категорическим отказом, что очень его характеризует. Что тут говорить — такие „пассажиры“ всегда крутятся вокруг известных женщин. И у меня такой был, и у Лолиты», — рассказала она.

По мнению Сябитовой, более достойным возлюбленным певицы мог стать предприниматель Сергей Беликов, который сразу заявил, что согласится на брачный контракт со знаменитостью.

Напомним, Клава Кока уже около года встречается с победителем проекта Александром Повериным.

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