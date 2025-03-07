«У меня такое строение»: Агата Муцениеце раскрыла свой главный недостаток лица

Актриса Агата Муцениеце назвала красный нос своим главным недостатком. В личном блоге звезда «Закрытой школы» объяснила, что это особенность ее лица, с которой она давно смирилась.

«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение – близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать? Хожу с красным носом» - оправдалась Агата.

Она подчеркнула, что считает свой красный нос весьма обаятельным и давно не стесняется своей особенности.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд с требованием снизить алименты на детей от Агаты Муцениеце, так как старший сын Тимофей проживает с ним. 11-летний мальчик летом 2024 года внезапно переехал к отцу и отказался от общения с Агатой. Экс-возлюбленные встретятся в Головинском районном суде 28 марта.