«У меня такая профессия»: Алсу задумалась о пластической операции

Певица Алсу призналась, что готова лечь под скальпель хирурга ради красоты и продления молодости. При этом 42-летняя исполнительница хита «Зимний сон» подчеркнула, что пока еще ничего не делала с лицом.

Алсу не раскрыла, что хотела бы исправить в своей внешности, однако отметила, что для нее важно, чтобы это было в меру и выглядело максимально натурально.

«Почему бы и нет. Я тоже буду это делать для сохранения красоты. Это такие превентивные меры, чтобы дольше оставаться в лучшем виде. У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть», — приводит StarHit слова артистки.

Как отметила Алсу, на данный момент молодость лица и тела ей удается сохранять благодаря особым процедурам и строгому режиму. Певица заверила, что никогда не использовала филлеры.

«Людям интересно посплетничать, обсудить. Когда человек хорошо выглядит, сразу возникает мысль: „Наверное, что-то сделала“. Давайте придумаем, что же она прооперировала!» — разоткровенничалась исполнительница.

Ранее сообщалось, что 27 июня Алсу отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 42 года. В личном блоге она подвела итоги года, поздравила саму себя и поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлена в домашней обстановке среди букетов из роз разного цвета.