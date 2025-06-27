«С днем рождения меня!»: певице Алсу на 42-летие сделали дорогостоящий подарок

Певица Алсу отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 42 года. В своей соцсети она подвела итоги года, поздравила саму себя и поделилась с подписчиками видео с неожиданным подарком.

Исполнительница хита «Зимний сон» снялась в домашней обстановке среди роскошных букетов из роз разного цвета. Но кто преподнес ей этот цветочный сюрприз знаменитость уточнять не стала. Возможно, порадовать любимую певицу решил кто-то из поклонников.

«У меня был очень классный год, насыщенный. Я много работала, много трудилась, много радовалась. И, может быть, прибавилась пара морщинок на моем лице, но это только лишь от количества улыбок и смеха. Спасибо за это! С днем рождения меня!» — сказала Алсу.

Напомним, что в 2024 году Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Их брак продлился 18 лет. У экс-супругов трое детей: 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Оба родителя принимают активное участие в воспитании наследников.

Ранее мы писали о том, что Алсу неожиданно намекнула на возможное воссоединение с бывшим мужем. В личном блоге артистка опубликовала философский пост, в котором поразмышляла об отношениях мечты.