«У меня сын, пора за дочкой»: Ольга Бузова удивила откровениями на презентации новой песни

Певица Ольга Бузова на презентации собственной новой песни заявила, что у нее два крестных сына и пора за дочкой. Сейчас вместе с подругой Марией Погребняк артистка выбирает дату для крестин мальчика Владимира – она надеется, что будет выходной.

Подробности сообщает mk.ru.

Говоря о рождении Марией Погребняк ребенка, Бузова собщила: «У меня сын. Это мой второй крестный сын… Я так понимаю, что мне уже пора за дочкой - с сыновьями у меня уже всё в порядке».

Первый крестный сын Бузовой живет в Петербурге – это ребенок ее другой подруги. Певица говорит, что она хорошо всем знакома.

Что касается малыша у Погребняк, артистка сообщила: долгое время было неизвестно, кто появится, мальчик или девочка. Сейчас решается вопрос, когда крестить Владимира.

«Я очень надеюсь, что она (дата – прим.) совпадёт с моим выходным, потому что мне как крёстной маме, конечно же, необходимо быть на крестинах своего сына», - заметила Ольга.

Ранее певица назвала себя «дурой» из-за преждевременной замены водительских прав.