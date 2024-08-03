«Могу и должна»: Агата Муцениеце сделала себе роскошный подарок после суда с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце продолжает судиться с экс-супругом Павлом Прилучным даже спустя четыре года после развода. Весной этого года звезда сериала «Закрытая школа» одержала победу над бывшим мужем в суде. Артистка намеревалась добиться того, чтобы актер отдавал треть своих доходов на их совместных детей. Теперь знаменитости стало проще обеспечивать сына и дочь, поэтому она начала тратить деньги в том числе на себя. Об этом она рассказала в личном блоге.

По признанию Агаты Муцениеце, она питает слабость к брендовым сумкам. Актриса отметила, что по возможности предпочитает баловать себя подобными покупками. Так, накануне она устроила шопинг и купила себе несколько дорогих сумок за сотни тысяч рублей.

«Когда мне было 18—20 лет, не думала, что буду тратить столько денег, сколько сейчас потратила на сумочки. Признаюсь, сделала это скрепя сердцем. Но я уверена, что они меня порадуют. Я буду с ними стильная, модная и классная», — поделилась Агата Муцениеце.

Артистка отметила, что имеет полное право баловать себя дорогими покупками, поскольку много работает.

«Приятно, что ты так много работаешь и можешь позволить себе шикарные, дорогие вещи. Это очень приятно понимать, что ты сам смог на них заработать. В общем, буду привыкать, что я могу и должна себя баловать», — заявила знаменитость.

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Сама же актриса ранее подала иск в суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июле выяснилось, что разбирательство экс-супругов связано с определением места жительства их общих детей. На данный момент заседание суда по этому вопросу перенесено на 29 августа.

Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. У актеров есть 8-летняя дочь Мия и 11-летний сын Тимофей.

Ранее сообщалось о том, что Павел Прилучный улетел с женой и детьми от брака с Агатой Муцениеце в отпуск на Мальдивы.