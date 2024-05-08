«Через постель»: Ольга Бузова сделала признание о начале карьеры на телевидении

Поющая телеведущая Ольга Бузова сделала откровенное признание в преддверии 20-летия ее работы на телевидении. По словам 38-летней артистки, она была уверена, что на экран можно попасть только через постель.

Так Ольга прокомментировала решение читателей Kp.ru, назвавших ее лучшей телеведущей 2023 года.

«Я из народа, меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель», — сказала Бузова в интервью Радио «Комсомольская правда».

Артистка напомнила, что стартовой точкой в ее карьере стало участие в скандальном реалити-шоу «Дом 2». Тогда ей только исполнилось 18 лет.

«Вторым проектом стала программа «Я смогу» на канале «Россия», где я получила серьезную травму спины, летая на трапеции без страховки», — напомнила Ольга.

Исполнительница хита «Мало половин» выразила уверенность, что именно эти проекты принесли ей любовь зрителей, так как они видели, как она преодолевает себя, катается на коньках, исполняет трюки и взаимодействует со змеями, несмотря на страх.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в России принято использовать фонограмму «легко и непринужденно». Он напомнил о конфузе Бузовой, у которой на одном из концертов отобрали микрофон, но голос при этот продолжал звучать.