«Сделали это, когда собирались в Германию на ПМЖ»: сестра Жанны Фриске раскрыла тайну их фамилии

С момента смерти певицы прошло более десяти лет, но в соцсетях до сих пор обсуждают происхождение ее фамилии. Многие уверены, что Жанна стала Фриске только ради участия в группе «Блестящие». Сестра сообщила, что родственница сменила фамилию еще до этого, когда собиралась на ПМЖ в Германию.

«Кто там у меня все возмущается, что Жанна взяла фамилию бабушки в „Блестящих“. Нашла специально документ. В 1992 году мы все поменяли фамилию, когда собирались ехать в Германию на ПМЖ. А в „Блестящие“ она попала только в 1996 году. Все спокойны теперь?» — написала 39-летняя Наталья Фриске в своем блоге.

В последнее время Наталья часто делится личными переживаниями с подписчиками. Она призналась, что после смерти Жанны у нее случился выкидыш.

«Я ей рассказала о беременности, она улыбнулась. И 15-го вечером ее не стало, к сожалению. Я напилась валерьянки. Мне позвонили в 11 вечера, я все поняла, что Жанны больше нет», — вспоминала женщина.

Она надеялась сохранить ребенка, но чуда не произошло.

«Я себе в голову внушила, что в моем ребенке переродится душа Жанны. Мне так становилось легче. Жанка умерла, мне сделали выскабливание, у меня случилась такая истерика. Я плакала неделю», — откровенничала Фриске.

Несмотря на пережитое, Наталья стала мамой благодаря ЭКО — три года назад у нее родилась дочь Луна. Фриске души не чает в дочери и воспитывает ее одна.

Ранее попавшая в больницу сестра Жанны Фриске призналась, что «чуть не сошла с ума».