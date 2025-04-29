«У меня сорван юбилей!»: Филипп Киркоров рассказал о суде с подрядчиками по ремонту квартиры

Филипп Киркоров обвинил в хамстве и срыве юбилея строителей. Об этом сообщает 78.ru.

На днях журналисты заметили Филиппа Киркорова у стен суда. Тогда представителям прессы удалось выяснить лишь то, что музыкант судится со строительной компанией. Сам он отказывался комментировать иск.

Стало известно, что Киркоров недоволен выполненными работами по ремонту в его доме. Артист заплатил 10 миллионов рублей за полы из натурального камня, однако работы были выполнены ненадлежащим образом, считает артист.

В Сеть попали кадры из зала суда, на которых певец жалуется судье на сорванные планы.

«Это беспрецедентная акция, у меня просто нет слов. Я безумно расстроен, у меня сорван юбилей, хамское поведение этого человека просто возмутительное. То, как он разговаривает, то, как он общается, то, как он в конце концов отнесся к заказу», - рассказал певец.

При этом сторона защиты утверждает, что все работы были выполнены.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин публично разоблачил подругу-мошенницу Киркорова.