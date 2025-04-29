Филипп Киркоров попал в новый скандал: Виталий Бородин публично разоблачил его подругу-мошенницу

Филипп Киркоров рискует попасть в новый скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично разоблачил подругу певца. В своем Telegram-канале политический деятель заявил, что Инна Тлиашинова, которую поддерживал артист, «кинула» государство на миллионы.

Как утверждает Виталий Бородин, подруга Филиппа Киркорова обманывала людей на своих семинарах по психологии, обещая им помощь и делая на этом бизнесе деньги. В то же время певец активно поддерживал и «рекламировал» Инну Тлиашинову, но та уехала из России, когда ее уличили в нарушении закона. Глава ФПБК заявил: женщина накопила долг перед государством на сумму 500 млн рублей.

«Инна Тлиашинова обещала гостям своих семинаров психологическую помощь и сертификаты международного образца, но у нее не оказалось лицензии Минобразования. В начале 2024 года СМИ сообщили о нарушениях, а Киркоров активно рекламировал ее, она возила его на дорогой отдых и делала ему подарки. В соцсетях они выглядели как закадычные друзья, но, когда начались проблемы с законом, Тлиашинова сбежала из страны и удалила соцсети», — отметил Виталий Бородин.

Политик также пригрозил приближенной к артисту бизнесвумен уголовным делом в случае отказа в погашении многомиллионного долга.

«Если долг в 500 миллионов рублей не будет погашен, будет уголовное дело по неуплате налогов. Вопрос: поможет ли Киркоров ей деньгами, ведь он так ее рекламировал? Или он в ущерб не дружит?» — высказался глава ФПБК.

Ранее сообщалось о том, что подруга Филиппа Киркорова оказалась замешана в мошенничестве на 72 млн рублей.