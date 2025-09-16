«У меня случилась паническая атака, трясутся руки»: Полина Диброва пострадала из-за обвинений Елены Товстик

Признавшаяся в измене жена Дмитрия Диброва заявила, что пострадала из-за скандала с разводом. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV Полина Диброва рассказала, что у нее пслучилась паническая атака из-за откровений супруги Романа Товстика в шоу Андрея Малахова.

36-летняя модель прервала молчание и впервые раскрыла правду о расставании с шоуменом. Полина Диброва уверяет: она хотела тихо и мирно разойтись с мужем, но жена ее любовника решила «вынести правду» на всю страну в шоу Андрея Малахова. Елена Товстик публично заявила, что супруга Дмитрия Диброва увела ее мужа из семьи. При этом сама «разлучница» не признает свою вину и уверена: Роман Товстик сам принял решение уйти из-за давних проблем в браке.

Когда Елена Товстик публично обвинила «соперницу» в связи с ее супругом, та находилась на отдыхе с детьми в Турции. По словам модели, новость о том, что ее роман с женатым мужчиной стал достоянием общественности, стала для нее тяжелым испытанием. Полина Диброва призналась: в какой-то момент она даже столкнулась с панической атакой. Супруга телеведущего считает, что, вынеся весь сор из избы, Елена Товстик поступила глупо.

«У меня впервые в жизни случилась паническая атака. Я не знала до этого, что это такое. Когда мы находились в Турции, и вышли первые программы, я была в шоке. Как вот можно так говорить на всю страну! Я вообще не представляю! Для меня выворачивание собственных внутренних деталей, вещей неприемлемо. Это очень глупый ход. Ни к чему хорошему это никогда не приводит», - заявила Полина Диброва.

Модель уверяет: она тяжело переживает скандал вокруг о ее связи с бизнесменом и старается максимально абстрагироваться, уделяя время детям.

«У меня по сей день руки трясутся, я переживаю. Я каждое утро боюсь взять телефон в руки и посмотреть, что там еще написали. Максимально стараюсь себя оградить, но, конечно, все долетает», — призналась жена 65-летнего Дмитрия Диброва.

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее жена хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала, что Полина Диброва заблокировала номер Елены Товстик.