«У меня случилась паническая атака, и я отключилась»: певица Марина Девятова рассказала о тяжелых родах

Певица Марина Девятова два года назад стала мамой во второй раз, однако роды оказались тяжелыми. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась, что у нее случилась паническая атака и она даже теряла сознание.

Марина Девятова с 2016 года состоит в браке с бизнесменом Алексеем Пигуренко. У пары есть 7-летняя дочь Ульяна, а два года назад родился сын Александр. 40-летняя певица призналась, что ее вторая беременность сильно отличалась от первой и далась ей непросто.

«У меня был токсикоз в первом триместре, а в третьем — гестоз беременных. Когда желчные протоки настолько пережимаются, и печенка начинает плохо работать. И у меня вся эта желчь выбрасывалась в кровь, и я чесалась. У тебя чешется все вплоть до ушных раковин. Единственное, немного облегчала вода. Я погружалась в ванну и просто часами в ней лежала», — поделилась Марина Девятова.

По словам знаменитости, врач настояла на родах, когда у нее была 37-я неделя беременности, из-за риска для печени. Марина Девятова рассказала, что роды были сложными и длились больше 12 часов. У певицы случилась паническая атака, она даже потеряла сознание от боли.

«У меня случилась паническая атака. Тут „веселее“ было, потому что никто не ожидал, даже мой супруг, который присутствовал и на первых, и на вторых родах. У меня случается паническая атака, и я отключаюсь, видимо, так болевой синдром схватил. Была такая легкая потеря сознания от боли. А дальше я очнулась в тот момент, когда ко мне подключили всю реанимацию, они не понимали, что происходит, психику не учли», — рассказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Марина Девятова ответила на критику фигуры после родов.