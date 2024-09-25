«У меня слов нет»»: Оскар Кучера рассказал об особенности Романа Мадянова

Актер Оскар Кучера прокомментировал информацию о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Он заявил, что коллега по сериалу «Солдаты» мог влюблять в себя зрителей, даже играя негативных персонажей.

«Я в каком-то пребываю… Величайший артист. Мог, изображая любого подонка, влюбить в себя абсолютно всех зрителей. Я не знаю. У меня слов нет», — сказал Кучера в беседе с Газетой.Ru.

Причиной смерти Романа Мадянова стал рак верхней доли бронхов и легкого. Из-за болезни актер отменил все выступления летом.

Известно, что Роман Мадянов будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

В августе сообщалось, что Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом — у него диагностировали коксартроз. При несвоевременном лечении болезнь могла привести к полной инвалидности.