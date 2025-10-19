«У меня сильный ангел-хранитель»: Наталия Гулькина рассказала, как чуть не погибла на гастролях

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась, что не раз сталкивалась с мистическими событиями, которые, по ее словам, иначе как чудом объяснить невозможно. Об этом сообщает Пятый канал.

В беседе с журналистами Наталия Гулькина вспомнила случай, когда вместе с Ритой Уханкиной ехала на гастроли. Пока напарница спала на заднем сиденье, сама Наталия находилась рядом с водителем.

«У меня в наушниках играла какая-то музыка, и я задремала — время было уже четыре утра. А водитель просто уснул за рулем», — вспоминает артистка.

В один момент, по ее словам, произошло нечто необъяснимое. Машина съехала с дороги и едва не упала в обрыв.

«Я увидела перед собой не асфальт, а траву — мы уже по траве несемся. Я заверещала так громко, на таких децибелах, что он проснулся и резко дал по тормозам. Мы остановились буквально в сантиметрах от обрыва, внизу была река», — поделилась Гулькина.

Певица призналась, что после случившегося ее охватил настоящий шок. Лишь подойдя к самому обрыву, Наталия поняла, насколько все могло закончиться трагично.

«Это был мистический момент. Действительно, я считаю, что у меня очень сильный ангел-хранитель», — отметила певица.

По словам Гулькиной, подобные случаи в ее жизни происходили не один раз, и о многих она писала. Так, однажды у самолета, в котором находилась артистка, перекосило двери.

«Мы даже разговаривать не могли, вот такой был свист, забивали окно полотенцами и пледами. Мы летели в это время, и шасси не выпускалось несколько раз. В общем, было очень много всего интересного, приходила какая-то сила на помощь», — добавила исполнительница.

