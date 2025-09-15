Группа «Мираж» рассказала о бандитских разборках после конфликта с Пугачевой

Основатель группы «Мираж» Алексей Горбашов в беседе с Газета.Ru прокомментировал заявления народной артистки СССР Аллы Пугачевой и раскрыл ранее неизвестные детали конфликта прошлых лет.

Поводом стала история между Пугачевой и экс-солисткой «Миража» Наталией Гулькиной, которая ранее обвиняла певицу в давлении на артистов. Горбашов, напротив, заявил, что Алла Борисовна не только не мешала Гулькиной, но и предложила ей помощь после ухода из группы.

Музыкант сообщил, что конфликт интересов достиг серьезного масштаба.

«Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьезный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — рассказал Горбашов.

При этом лидер «Миража» подчеркнул, что все разногласия остались в прошлом, и выразил уважение к обеим артисткам. Он назвал Пугачеву «великой певицей, равной которой нет и, скорее всего, не будет», а талант Гулькиной — неоспоримым.

