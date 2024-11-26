«У меня шок, как будто меня изнасиловали»: раскрыта причина конфликта Люси Чеботиной и Леры Кудрявцевой

Певица Люся Чеботина рассказала о конфликте с Лерой Кудрявцевой, о котором первой заговорила телеведущая. Исполнительница хита «Солнце Монако» отметила, что никакой ссоры как таковой не было, но их связывает одна неприятная ситуация, произошедшая на «Новой волне».

По признанию Люси, на фестивале из-за особенности платья она должна была лепить специальную ленту под костюм. И из-за того, что ее изначально забыли в отеле, проблемы пришлось решать уже на месте. Вместе со своей командой Чеботина зашла в гримерку ведущих и сняла верх, чтобы «навести магию». Тогда она не предполагала, что туда может неожиданно зайти Кудрявцева.

«Там же за кулисами темно, когда открывается дверь, все, что в гримерке, все видно. Открывается нараспашку дверь, я только успеваю прикрыться. Лера залетает в гримерку, что-то забирает и уходит. Я остаюсь с этой прикрытой грудью. У меня шок, как будто бы меня сейчас просто-напросто изнасиловали», - рассказала певица в шоу «Вопрос ребром».

При этом Люся отметила — с Лерой она не скандалила. И об обидах телеведущей узнала из Интернета. Напомним, что Кудрявцева, вспоминая тот случай, заявила, что поздоровалась с артисткой, но в ответ получила сухой ответ. И это задело ее.

Ранее Люсе Чеботиной сделали предложение после расставания с Юрием Киселевым.