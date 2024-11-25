«Так сразу!?»: Люся Чеботина получила предложение руки и сердца после расставания с Юрием Киселевым

Певица Люся Чеботина признавалась, что ей тяжело далось расставание с ЮрКиссом (Юрий Киселев). Исполнительница хита «Солнце Монако» долго восстанавливалась после болезненного разрыва с возлюбленным, но, как оказалось, многие молодые люди мечтают связать с ней судьбу. Так, в новом выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE один из поклонников сделал артистке предложение руки и сердца.

«Несколько лет назад на концерте в Gipsy молодые люди из зала кричали вам: „Люся, выходи за меня!“ На это предложение руки и сердца вы отреагировали: „Ого, мне так сразу никто предложения никто и не делал. Хотя бы цветы купили для начала“. Что ж… Цветы я купил. Людмила, выйдете за меня?» — обратился к Люсе Чеботиной молодой человек на шоу.

Артистка не ожидала подобного и не скрывала своего удивления.

«Так сразу!? Что?!» — высказалась Люся Чеботина.

Пользователи Сети уже прокомментировали поступок участника шоу, посмотрев анонс выпуска.

«Молодец парень, но мимо», «Смельчак», — написали в Сети.

На данный момент неизвестно, что ответила певица на предложение поклонника и знакома ли она с ним. После расставания с Юрием Киселевым в прошлом году Люся Чеботина предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина впервые высказалась о расставании с Юрием Киселевым.