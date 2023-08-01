«У меня шли слезы все два часа»: Сергей Бурунов довел до истерики известного блогера

Блогер и тиктокер Аня Покров рассказала о сложных съемках с актером Сергеем Буруновым. Она призналась, что сильно ждала знакомства со знаменитостью, однако все обернулось совсем не так, как она ожидала.

По словам Покров, пообщаться со звездой «Полицейского с Рублевки» ей удалось во время шоу «Музыкалити». Изначально девушка была настроена весьма позитивно, так как ей всегда казалось, что Бурунов довольно веселый и легкий человек. Но на самом деле, как только съемки начались, Ане стало крайне тяжело контактировать со своим партнером по проекту. Дело в том, что он буквально «давил» на блогера, и она не могла от этого абстрагироваться. Кроме того, Покров чувствовала, что актеру не нравятся тиктокеры, так как он это и не скрывал.

Аня подчеркнула, что после съемок поняла, что у Бурунова, несмотря на то, что он комедийный артист, слишком тяжелый характер и подружиться с ним у нее не вышло. Более того, из-за Сергея тиктокер долго плакала и не могла успокоиться. Он буквально довел ее до истерики.

«У меня шли слезы все два часа. Я очень эмоциональный человек. Я постоянно их поправляла, лишь бы никто не увидел. Когда я вышла из шоу, то разрыдалась, просто в истерике», - призналась Аня Покров в интервью Лауре Джугелии.

К слову, о непростой работе с Сергеем Буруновым высказывался и режиссер Дмитрий Дьяченко. Однако, по его мнению, это свойственно всем талантливым людям.