«Работается непросто»: известный режиссер раскрыл неприятную правду о Сергее Бурунове

Сергей Бурунов – один из самых востребованных и популярных актеров России. Актер является звездой проектов «Полицейский с рублевки», «Последний богатырь», «О чем говорят мужчины», «Кухня», «Родные» и других. Сегодня, 6 марта, он отмечает день рождения. В честь этого его коллеги-кинематографисты решили рассказать, какой он человек и как с ним работается на съемочной площадке.

Режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Дьяченко, работающий с Буруновым над многими кинокартинами и сериалами, признался, что на самом деле он не такая уж простая личность. Несмотря на то, что на экране артист кажется вполне «легким на подъем», сотрудничать с ним бывает непросто. Зато, как подметил Дьяченко, довольно интересно.

«С Сережей, как и с любым талантливым человеком работается непросто, но очень интересно и радостно. Хочу пожелать бесконечно долгой творческой жизни! Крепчайшего здоровья и побольше поклонников!» - поделился режиссер с изданием ФАН.

О работе с Сергеем рассказал и продюсер, режисер Илья Аксенов. Он отметил, что Бурунов талантливый комедийный актер, но при этом он может легко воплотить и драматическую роль.

Отметим, что благодаря популярности артист стал востребованным не только в кинематографе. Его все чаще стали звать к себе рекламные компании и другие организации. Так, Бурунов с 2023 года стал амбассадором Fix Price, заменив на этом посту Сергея Светлакова. По словам директора департамента маркетинга торговой сети Виктории Смирновой, было проведено исследование, в ходе которого удалось выяснить, что образ актера у подавляющего числа их покупателей вызывает положительные эмоции.