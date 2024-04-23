Виктория Боня, Евгения Медведева и Мария Кравченко появились на премии «Вслух» в Москве

В Москве состоялась первая премия «Вслух», организованная фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и медиабрендом VOICE. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые открыто говорят о женском здоровье. Среди них Виктория Боня, Евгения Медведева, Мария Кравченко, Аврора, Анна Пескова, Галина Ржаксенская, Мадонна Мур, Инесса Генералова и другие.

Церемония состоялось 22 апреля в ресторане Balzi Rossi. Как отмечали создатели премии, она была создана специально для того, чтобы наградить просветителей, говорящих на самые сложные темы, касающиеся женского здоровья.

Говорить о женском здоровье - заболеваниях, репродуктивных стратегиях, проблемах на пути к материнству и многом другом непросто, но номинанты премии справляются с этим блестяще.

Победителей выбирали директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин; руководитель департамента коммуникаций компании «Гедеон Рихтер» Анна Похитонова; руководитель экспертного центра «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью Кирилл Литовченко; вице-президент коммуникационного агентства КРОС Алексей Калёнов; директор отдела «Красота и здоровье» журнала VOICE Екатерина Аксенова; профессор, доктор медицинских наук, Президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов и терапевтов Ирина Кузнецова и российская журналистка, актриса и ведущая программ «Время» и «Новости» Екатерина Андреева.

Заветные статуэтки получили специалист по женскому здоровью, просветитель Оля Крумкач; специалист по женскому здоровью и медицинский блогер Ольга Каплина; Всероссийский благотворительный проект для женщин «Женпросвет» и его со-руководитель, специалист по женскому здоровью, доктор медицинских наук, профессор Светлана Роговская; Благотворительный фонд «Свет в руках» и его основатель и директор Александра Краус; специалист по женскому здоровью Ирина Быстрова; Издательство «Бомбора» и книга Элинор Клэгхорн «Нездоровые женщины. Почему в прошлом врачи не хотели изучать женское тело», а также автор статьи «10 вещей, которые снижают эффективность оральных контрацептивов» Алевтина Федина.