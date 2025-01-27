«У меня сердце просто разрывается»: дочь Ларисы Голубкиной раскрыла диагнозы 84-летней актрисы

Актриса Мария Голубкина рассказала о состоянии здоровья своей знаменитой матери, 84-летней звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисы Голубкиной. Она призналась, что самочувствие заслуженной артистки стало ухудшаться пять лет назад.

«У мамы два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона», - рассказала Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Она добавила, что из-за болезни вдова легендарного Андрея Миронова потеряла практически все волосы и не встает с постели. Сейчас за артисткой ухаживают сиделки, которым трудно выдерживать ее требовательность.

По словам Марии, Лариса Ивановна уже десять лет живет в «доме отдыха», где получает хороший уход и полный медицинский контроль. В апреле 2024 года Лариса Голубкина даже посетила премьеру спектакля, в котором ее дочь сыграла одну из главных ролей.

«У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: "Только что чуть не умерла". Тебя врач говорит: "Она сейчас умрет, у нее метастазы". Потом ей делают МРТ – у нее метастаз нет», — рассказала Мария.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья актрисы Ларисы Голубкиной резко ухудшилось. Она стремительно теряет вес, уже не может самостоятельно передвигаться и не встает с постели. Актрисе регулярно ставят обезболивающие уколы из-за сильных болей в голове и в теле. Так как Голубкина все время лежит, у нее образовались пролежни.