Стремительно теряет вес: онкобольная актриса Лариса Голубкина перестала вставать с постели

Состояние здоровья актрисы Ларисы Голубкиной резко ухудшилось. 84-летней звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» потребовалась экстренная помощь врачей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Голубкина страдает от рака и стремительно теряет вес. Сейчас актриса уже не может самостоятельно передвигаться и не встает с постели. Ей регулярно ставят обезболивающие уколы.

По данным источника, она пожаловалась медикам на сильные боли в голове и в теле, а также невозможность спать без снотворного. Так как Голубкина все время лежит, у нее на теле образовались пролежни.

В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы, так как она отказывается от помощи родственников.

Ранее стало известно, что Ларисе Голубкиной был присвоен паллиативный статус из-за рака третьей степени и заболевания системы крови.

В начале декабря 2024 года дочь Ларисы Голубкиной Мария заявила, что химиотерапию звезде «Гусарской баллады» делать не планируют. Она отметила, что актриса проживет столько, сколько проживет.