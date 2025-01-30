«У меня семь туалетов»: уехавший из РФ Белый* показал, как живет в Испании

Уехавший из РФ стендап-комик Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) раскрыл, в каких условиях живет в Испании. Об этом он заявил в рамках YouTube-шоу «Ради чего».

Как признался юморист, в настоящий момент он живет в большой съемной квартире. Артист провел ведущим тур по жилью, продемонстрировав кухню, прачечную, прихожу, кабинет и другие комнаты. Интерьер апартаментов выполнен в белых тонах, поскольку, по словам Белого*, в Испании так принято.

«Мне нравится, что я очень сильно увеличил площадь жилья по сравнению с Москвой. <…> У меня, по-моему, семь туалетов в квартире», — поделился бывший резидент Comedy Club.

В квартире комика также есть две входные двери — вторая дверь, допустил Руслан*, нужна для прислуги. При этом он не знает точную причину установки в квартире второй двери.

Квартира звезды находится в старом районе Барселоны, в котором преимущественно живут каталонцы.

«Как мне сказал друг, это барселонские Хамовники», — уточнил он.

Позднее юморист провел экскурсию по району. Он подчеркнул, что ему нравится в нем жить.

«Здесь тихо и спокойно, нет огромного количества эмигрантов, туристов и так далее. Мне нравится, что в Барсе можно жить месяцами, вообще не покидая район», — высказался стендапер.

Ранее Руслан Белый* раскрыл, какую сумму потратил на роды жены в Испании.

*признан в РФ иноагентом