«У меня семь туалетов»: уехавший из РФ Белый* показал, как живет в Испании
© Кадр из видео на YouTube-канале «Владимир Бухаров»
Уехавший из РФ стендап-комик Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) раскрыл, в каких условиях живет в Испании. Об этом он заявил в рамках YouTube-шоу «Ради чего».
Как признался юморист, в настоящий момент он живет в большой съемной квартире. Артист провел ведущим тур по жилью, продемонстрировав кухню, прачечную, прихожу, кабинет и другие комнаты. Интерьер апартаментов выполнен в белых тонах, поскольку, по словам Белого*, в Испании так принято.
«Мне нравится, что я очень сильно увеличил площадь жилья по сравнению с Москвой. <…> У меня, по-моему, семь туалетов в квартире», — поделился бывший резидент Comedy Club.
В квартире комика также есть две входные двери — вторая дверь, допустил Руслан*, нужна для прислуги. При этом он не знает точную причину установки в квартире второй двери.
Квартира звезды находится в старом районе Барселоны, в котором преимущественно живут каталонцы.
«Как мне сказал друг, это барселонские Хамовники», — уточнил он.
Позднее юморист провел экскурсию по району. Он подчеркнул, что ему нравится в нем жить.
«Здесь тихо и спокойно, нет огромного количества эмигрантов, туристов и так далее. Мне нравится, что в Барсе можно жить месяцами, вообще не покидая район», — высказался стендапер.
Ранее Руслан Белый* раскрыл, какую сумму потратил на роды жены в Испании.
*признан в РФ иноагентом