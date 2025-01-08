«Лежала в обычной палате»: какую сумму потратил Белый* на роды жены в Испании

45-летний комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что жена Ольга рожала бесплатно в Испании. Об этом сообщает StarHit.

По словам артиста, он хотел, чтобы супруга рожала в США. Ради американской визы супруги прошли все этапы бумажной волокиты в Израиле. Однако в последний момент, благодаря совету приятеля, Ольга решила рожать в Испании.

«Знакомый сказал: «Вы же знаете, что если родите в Испании, то через год сможете получить паспорт на ребенка?». По сути, наша цель — паспорт. Не американский, не английский, а просто хороший паспорт хорошей страны, которая в будущем позволит ей обойтись без визы, чтобы приезжать в Евросоюз», — высказался комик.

Белый* признается, что супруга рожала бесплатно в местном госпитале. Она лежала в обычной палате. Также он сделал Ольге государственную страховку по прописке.

«Она рожала бесплатно. Я думал, мне придется тысяч пять евро заплатить. Нет. У нас хороший район. В Испании рожают в госпиталях при районах. Чем лучше район, тем лучше госпиталь. Жена лежала в обычной палате, а в соседней вообще джакузи было», — резюмировал артист.

Ранее уехавший из России комик Белый* пожаловался на пьющих англичан. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ