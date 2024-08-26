«У меня родился сын»: 58-летний режиссер Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

58-летний режиссер Егор Кончаловский откровенно рассказал о своей личной жизни. В беседе с Еленой Хангой для YouTube-канала «Просто такая генетика» продюсер рассказал о новых проектах и о важном событии в жизни.

По словам Егора Кончаловского, сейчас он проходит новый этап в жизни, связанный не только со съемками, но и с семьей. Так, режиссер признался, что в третий раз стал отцом. Новость о рождении ребенка у сценариста стала полной неожиданностью для многих, поскольку сын режиссера Андрея Кончаловского и его супруга поначалу не афишировали свою «маленькую тайну».

«Во-первых, у меня родился еще один сын. Я теперь многодетный отец — у меня трое детей. Сына назвали Марат, у него третьего января день рождения… Кроме того, я сейчас в промежутке между двумя съемочными сессиями. Кинофильм по довольно известному роману Евгения Водолазкина „Авиатор“ по сценарию Юрия Арабова», — поделился Егор Кончаловский.

Напомним, у режиссера есть 23-летняя дочь Мария от экс-возлюбленной, актрисы Любови Толкалиной. Пара приняла решение разойтись после 20 лет совместной жизни в 2017 году. С 2022 года Егор Кончаловский состоит в браке с юристом Марией Леоновой. У супругов двое сыновей — 7-летний Тимур и полуторагодовалый Марат.

Ранее сообщалось о том, что Егор Кончаловский высказался об успехе российской киноиндустрии.