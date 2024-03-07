«Наша индустрия сильнее, чем европейская»: Егор Кончаловский назвал причины успешного роста российского кино

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что российская киноиндустрия гораздо сильнее, чем европейская. Он считает, что у нее есть ряд преимуществ, и с каждым городом она все больше развивается.

По мнению постановщика, отечественные фильмы никогда не были плохими. Еще в советское время снимались великие картины. А с 2000-х годов они стали становиться все лучше и лучше.

«Можно спорить о качестве фильмов, но наша индустрия сильнее, чем европейская. <…> Сейчас большинство продюсеров делают ставку на массовый коммерческий продукт: «Бременские музыканты», «Чебурашка». И качество этой индустрии у нас высокое», - поделился Кончаловский с Kp.ru.

Режиссер отметил, что с уходом голливудских фильмов появилось пространство для развития отечественного кино. И теперь представители индустрии осваивают новые направления, приемы, жанры. По словам Егора Кончаловского, уровень лент растет месте с самосознанием общества, а оно постепенно «здоровеет» после 90-х годов.

Ранее режиссер Сарик Андреасян признался, что считает себя лучшим в своей профессии.