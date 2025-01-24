«У меня рак, осталось недолго»: бывший продюсер Свиридовой лишился денег, дома и зрения

Бывший продюсер певицы Алены Свиридовой Юрий Рипях обвинил ее в разрушении жизни. Он болен раком и пережил банкротство, угрозы, потерю зрения.

Рипях рассказал, что в 90-е привлек средства богатого знакомого для продвижения Свиридовой. Молодая звезда спустя время вычислила, у кого он берет деньги, и отношения стали портиться.

На продюсера напал неизвестный – он уверен, что за покушением стоит Свиридова, певица звонила ему накануне нападения и угрожала. После случившегося Рипях пережил восемь операций и потерял зрение на один глаз, продал единственное жилье, а затем и вовсе ушел в монастырь на Украине.

Однако оттуда вернулся в Россию, попал в дом престарелых. Попытки связаться с певицей не принесли успеха.

«У меня рак, мне осталось недолго… Она уничтожила мой бизнес, моё здоровье и моё будущее», — сказал экс-продюсер певицы Life.ru.

Ранее продюсер Андрей Маликов рассказал, сколько стоит записать песню в Москве. По его словам, бюджет начинается от 50 тыс.