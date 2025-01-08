От 50 тысяч: продюсер раскрыл, сколько стоит записать песню в Москве

Продюсер Андрей Маликов рассказал сайту «Страсти», сколько стоит записать песню в Москве. По его словам, стоимость начинается от 50 тыс. рублей.

У Маликова собственный продюсерский центр, который работает с 1998 года. Продюсер сотрудничает со многими артистами.

«Запись песни в Москве может стоить по-разному. Всё зависит от того, насколько вы понимаете цель, что вы хотите вложить в аранжировку, какие силы и ресурсы, каких сессионных музыкантов и саунд-продюсеров хотите пригласить и так далее. Поэтому бюджет на запись одной песни под ключ может варьироваться от 50 000 до 1 000 000 рублей», - рассказал Маликов.

Также он поделился, как понимает, что перед ним потенциальная звезда. Продюсер говорит: должен быть «нюх».

«Здесь главную роль играет жизненный опыт. Когда поездишь по стране с гастролями, исколесишь её вдоль и поперёк, пообщаешься с людьми на местах, увидишь, чем живут люди в близких и в далёких городах, тогда и складывается понимание того, что нужно людям. Всё зависит от природного таланта и от харизмы человека. Если это есть, то дальше дело техники и умения соединять молодой талант с нужными профессионалами. Тогда у молодого артиста есть шанс стать звездой. Всё это достигается благодаря работе большой профессиональной команды, иначе не бывает. Все рассказы некоторых артистов о том, что они сами с усами, прилетели из деревни на блюдечке с голубой каемочкой и сразу стали звёздами - забавная сказка для простаков и не более того», - заключил продюсер.

Подробнее о том, как Маликов начинал карьеру, раскрутил проект «Руки Вверх!», о судах за права на песни, а также его мнение об уехавших звездах и больших гонорарах российских исполнителей читайте в нашем интервью.