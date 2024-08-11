«У меня пубертат сейчас»: Теона Контридзе призналась, что поступила в музыкальное училище

Теона Контридзе заявила, что снова поступила в университет.

47-летняя артистка окончила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства имени Гнесиных. Однако она решила снова туда поступить, чтобы получить диплом о втором высшем образовании. Теона объяснила свое решение тем, что ей не хватает музыкальной базы в джазовом направлении. Кроме того, по словам Контридзе, данный жанр необходимо изучать с детства, так как он имеет свою научную базу.

Певица поделилась, что ощущает себя так, будто она только начинает строить свою музыкальную карьеру. На занятия она ходит вместе с 20-летними ребятами. Контридзе уверена, что молодые одногруппники невольно оказывают на нее влияние, так как стала замечать за собой несвойственное ей поведение.

«Со мной сидят там 20-летние дети. У меня пубертат сейчас, вторая волна... Ощущение, что весна, новые приливы... Я в сленге каждый день. Новых словечек нет, я их все знала... Но когда ты в этой лингвистике каждый день существуешь, происходит преображение», — заявила Теона в шоу «Света вокруг света».

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