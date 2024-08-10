«Начала готовиться»: Регина Тодоренко раскрыла планы на ближайшее будущее

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась планами на ближайшее будущее. В своем Telegram-канале знаменитость заявила, что собралась поступать в университет, и рассказала о своем новом проекте.

«Из последнего, что происходит в моей жизни: меня пригласили на очень интересный проект. Это талант-шоу, вокальный проект, где я выступлю… пока не скажу, в роли кого. И второе: я начала готовиться к важному событию в моей жизни — я поступаю в университет», — заявила Регина Тодоренко.

При этом телеведущая не стала уточнять, какой вуз выбрала для обучения и какую специальность хотела бы освоить.

Недавно на фестивале DREAM Fest в Баку Регина Тодоренко озвучила свои планы относительно личной жизни после того, как его организатор, певец и бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что все дети, которые будут зачаты на мероприятии в этом году, станут обладателями квартир в жилом комплексе Sea Breeze на берегу Каспийского моря. Так, знаменитость призналась, что собирается родить третьего ребенка в следующем году.

Напомним, Регина Тодоренко с 2018 года состоит в браке с певцом Владом Топаловым. У супругов двое сыновей — 5-летний Михаил и двухлетний Мирослав.

Ранее мы писали о том, что покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности.