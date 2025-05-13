«До сих пор жива»: Татьяна Буланова раскрыла личный экстремальный способ похудения

Певица Татьяна Буланова рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Она призналась, что перепробовала много разных диет, но помогает ей только один довольно экстремальный способ — она ест один раз в день.

По словам 56-летней звезды сцены, в период праздников она сталкивается с лишними килограммами, а работа в шоу-бизнесе обязывает постоянно следить за фигурой. Поэтому ей приходится прибегать к не совсем полезному для организма методу.

«Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», - сообщила Татьяна ОСН.

Певица подчеркнула, что в единственный за день прием пищи позволяет себе все, что хочет. Это может быть паста или, например, паназиатская кухня. Главное, чтобы эта еда нравилась Татьяне.

К слову, Буланова отмечала, что пробовала худеть не только на диетах, но и на «Оземпике». Однако препарат никак не помог артистке.

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