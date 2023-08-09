«Дочь меня поощряет»: Наталья Штурм рассказала, как семья реагирует на ее откровенные фото

Певица и звезда 90-х Наталья Штурм рассказала, как члены семьи реагируют на ее увлечение откровенными снимками. Она призналась, что не сталкивается с осуждением родных. Напротив, ее все поддерживают. Об этом артистка сообщила в интервью Газете.Ru.

Штурм довольно часто шокирует аудиторию, публикуя в социальных сетях фото в обнаженном виде. Она не стесняется показывать фанатам свое тело без одежды и старается никак не реагировать на критику пользователей. К тому же самые близкие ей люди положительно относятся к ее контенту.

«Дочь меня поощряет, а мама к таким вещам относится с юмором, как умный человек», - поделилась Наталья.

Также певица рассказала, что наряду со злопыхателями у нее есть и большое количество поклонников, которые адекватно реагируют на ее фотографии и даже присылают свои подобные снимки. Причем делают это как женщины, так и мужчины.

Напомним, что недавно Наталья Штурм призналась, что решилась на новую пластическую операцию. После увеличения груди она захотела еще раз подкорректировать фигуру. Несмотря на то, что многие фанаты отговаривали ее от хирургического вмешательства, она так и не передумала. По ее мнению, посторонние люди не видят тех проблем, которые она наблюдает ежедневно.

Ранее Штурм объяснила, почему публикует в Сети откровенные фотографии.