«Шокирующие фото»: как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко
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Telegram-канал «Самые СЛИВки» показал изменившуюся 57-летнюю Татьяну Овсиенко. Появились фото, на которых поклонники с трудом узнали звезду эстрады.
Когда-то Овсиенко считали одной из самых красивых артисток на отечественной сцене, но времена меняются. Сейчас женщина ушла в тень, о ней почти ничего не слышно. Недавно она вышла в свет и потрясла публику своим видом. Ее снимки публикует Telegram-канал.
«Шокирующие фото Татьяны Овсиенко. Теперь певица выглядит так», – подписали кадры авторы канала.
Напомним, что Татьяна с 1988 по 1990 была солисткой группы «Мираж», а после ушла в сольное творчество и стала еще более знаменитой.
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