«Шокирующие фото»: как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко

Напомним, что Татьяна с 1988 по 1990 была солисткой группы «Мираж», а после ушла в сольное творчество и стала еще более знаменитой.

Ранее мы писали о том, что певица Светлана Разина сделала заявление о возможном воссоединении группы «Мираж». Исполнительница хита «Бабочка-ночь» призналась, что была бы не против возрождения группы.

Также стало известно, что актриса Агата Муцениеце отреагировала на выход интервью, в котором ее коллега Никита Кологривый сознался в романе с ней. Бывшая жена Павла Прилучного старается скрывать личную жизнь после громкого развода со звездой «Мажора». Но молодой актер из «Слова пацана» раскрыл детали их романа. Журналисты поинтересовались у Муцениеце, что она думает по этому поводу.