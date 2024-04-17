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Опубликовано 17 апреля 2024, 11:21
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«Шокирующие фото»: как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко

Telegram-канал «Самые СЛИВки» показал изменившуюся 57-летнюю Татьяну Овсиенко.
«Шокирующие фото»: как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко

© Starface.ru

Telegram-канал «Самые СЛИВки» показал изменившуюся 57-летнюю Татьяну Овсиенко. Появились фото, на которых поклонники с трудом узнали звезду эстрады.

Когда-то Овсиенко считали одной из самых красивых артисток на отечественной сцене, но времена меняются. Сейчас женщина ушла в тень, о ней почти ничего не слышно. Недавно она вышла в свет и потрясла публику своим видом. Ее снимки публикует Telegram-канал.

«Шокирующие фото Татьяны Овсиенко. Теперь певица выглядит так», – подписали кадры авторы канала.

«Шокирующие фото»: как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко

© Telegram-канал «Самые СЛИВки»

Напомним, что Татьяна с 1988 по 1990 была солисткой группы «Мираж», а после ушла в сольное творчество и стала еще более знаменитой.

Ранее мы писали о том, что певица Светлана Разина сделала заявление о возможном воссоединении группы «Мираж». Исполнительница хита «Бабочка-ночь» призналась, что была бы не против возрождения группы.

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