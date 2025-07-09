«У меня проблема»: набравший вес Тимати появился на публике

Рэпер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, выступил на сцене перед поклонниками. Видео с концерта распространилось в соцсетях. Пользователи отметили, что мужчина набрал вес и выглядел намного крупнее чем раньше.

Знаменитость был запечатлен на сцене во время исполнения трека El Problema, со строчками «У меня проблема: Lambo или Ferra?». На кадрах мужчина предстал в обтягивающей майке, украшениях и солнцезащитных очках. Он пел, двигался, но тяжело дышал. В соцсетях напомнили о том, что артист скоро снова станет отцом.

«Обычно во время беременности вес набирает женщина, но Тимати, как настоящий джентльмен, взял эту ношу на себя», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Напомним, что не так давно Валентина Иванова – избранница Тимати, объявила о своей беременности. Она позировала во время отдыха в округлившимся животом. Это будет уже третий ребенок у артиста. Интересно, что он не женится на своих девушках даже после рождения ребенка, и они обычно расстаются. Фанаты беспокоятся, что та же участь ждет Валентину.

Ранее мы писали о том, что с Тимати вновь взыскали долги за коммунальные платежи.