С Тимати вновь взыскали долги за коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости.

Рэпер Тимати вновь оказался должен за коммунальные платежи. Мировой суд Москвы взыскал с артиста деньги по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — рассказал источник.

Сумма иска не уточняется.

Напомним, с Тимати уже взыскивали через суд долги за ЖКХ. Последний раз это произошло в апреле 2025 года — тогда на рэпера подал в суд Фонд капитального ремонта. В 2024 году от музыканта также требовали выплатить долги, но тогда суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей

Ранее мы писали о том, что 11-летняя дочь Тимати захотела стать молодой матерью.