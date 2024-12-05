«У меня претензий ни к кому нет»: Геннадий Хазанов рассказал об израильском паспорте

Артист Геннадий Хазанов рассказал, что получил израильское гражданство в 1991 году. Ему выдали соответствующий паспорт, а позже вместо этого документа юморист получил лессе-пассе. Из-за него артисту не выдали визу в Великобританию в прошлом году.

Подробностями Хазанов поделился для проекта Sheinkin40, видео опубликовано на YouTube.

Первоначально у юмориста был даркон. Этот документ дает право на безвизовый въезд в более чем 150 стран, с ним же можно получить визу в упрощенном порядке.

Впоследствии Хазанов получил лессе-пассе – израильский проездной документ, с которым можно попасть без визы в меньшее число стран. Из-за него артисту эстрады не дали визу в Великобританию в прошлом году.

«У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», - признался он.

Последний приезд Хазанова в Израиль состоялся в июне. За границей ему провели операцию на сердце.

Ранее Хазанов заявил, что из юмориста Михаила Галустяна «никогда ничего не выйдет», но он в этом не виноват. Вместе с тем артист назвал его человеком необыкновенного дарования.