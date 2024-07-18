«У меня правая нога, у Вани левая»: Елене Ваенге желают выздоровления после ее сообщения о гипсе

Певице Елене Ваенге пожелали выздоровления после ее сообщения про ножной гипс. Артистка сообщила, что у нее возникла проблема с правой ногой, а у сына – с левой.

Об этом стало известно из ее соцсетей.

Ваенга выложила фото сына, который играл на музыкальном инструменте. На кровати рядом лежали костыли.

«Лето. Черни. Гипс ножной. И бесконечная любовь к матери», - подписала снимок певица. Обеспокоенные поклонники стали писать под фото: «Только не говорите, что у Вани гипс».

Певица отреагировала на сообщение и рассказала: «Да, у меня правая, у Вани левая». Артистке стали желать выздоровления.

«Тебя только гипсом можно остановить… Выздоравливай, дорогая», «Поправляйтесь, Елена», «Ножка заживай скорее», - писали под постом.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 24 и 26 июля Ваенга планирует выступить в БКЗ «Октябрьский».

В феврале певица вышла к зрителям и извинилась за сорванный концерт. Она сообщила, что сломалась аппаратура.