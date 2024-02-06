«Мы попали в такую ситуацию первый раз»: Елена Ваенга вышла к зрителям в Иванове и извинилась за сорванный концерт

Певица Елена Ваенга вышла к зрителям перед концертом в Иванове и сообщила об отмене выступления. Артистка рассказала, что полностью сломалась электрическая аппаратура.

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Мы попали в такую ситуацию первый раз… Дорогие люди, у нас сегодня.. В этом не виноват никто. У нас полностью сломалась практически вся аппаратура. У нас половина инструментов электрические», - сказала певица зрителям со сцены. Позади нее выстроились члены коллектива.

Источник отмечает, что техника неожиданно перегорела, а что-то сделать коллектив не успел. Из-за случившегося концерты в других городах оказались под угрозой.

В Иванове на Ваенгу пришли 1300 человек. Выступление должно было пройти в Музтеатре. Билеты стоили от 2400 рублей.

В итоге концерт перенесли на 30 мая.

Ранее Ваенга рассказала о смерти 97-летней бабушки. Она не стала раскрывать причину смерти. Артистка поделилась, что в ее творчестве есть песни в честь родственницы. Многие знали бабушку певицы и передавали ей цветы, подарки.