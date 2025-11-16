«Никак не могу этому противостоять»: Анну Седокову бесит, что сын забирает у нее телефон

Певица Анна Седокова столкнулась с трудностями, о которых рассказала подписчикам. Восьмилетний сын знаменитости Гектор расстроил ее своим поведением.

По словам звезды, больше всего в материнстве ей не нравится, когда сын забирает телефон. Анна никак не может противостоять ребенку и злится от этого еще сильнее. При этом у мальчика есть свои гаджеты, но он почему-то предпочитает родительские.

«Больше всего меня расстраивает (бесит) в материнстве, что у меня постоянно забирают телефон. И еще больше меня бесит, что я никак не могу этому противостоять! У него есть свой телефон и айпад. Но всегда нужен мой», — заявила Седокова.

Отношения матери и восьмилетнего сына нельзя назвать идеальными. Иногда они конфликтуют, в том числе из-за ухажеров Анны. Так, в одной из историй Гектор накричал на певицу, которая снимала очередной букет от поклонника и случайно запечатлела его.