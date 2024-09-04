«У меня полно было таких ситуаций»: Лариса Долина дала первое интервью после крупного обмана с квартирой

Певица Лариса Долина после крупного обмана с квартирой решила рассказать, что произошло. Она стала гостьей программы «Эксклюзив» - шоу на Первом канале выйдет 7 сентября.

У артистки выманили 68 млн рублей и убедили продать пятикомнатную квартиру ниже рыночной цены. Новая собственница подала на певицу в суд.

Долина отнесла себя к категории уязвимых и очень сентиментальных людей. Исполнительница призналась: в жизни неоднократно приходилось «рыдать от обиды».

«Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед», - сказала Долина и отметила, что «никогда не оглядывается назад». Слова певицы приводит «7Дней.ru».

Исполнительница хита «Погода в доме» расскажет в программе, что сейчас в этом громком деле с квартирой. Долина делает все для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

Певица утверждает, что старается не думать о тех пакостях, которые делали в ее адрес.

«Я давно всех простила и живу в абсолютной гармонии с собой», - призналась певица и заявила об умении прощать даже самое подлое предательство.

Ранее сообщалось, что Долина попросила взять ее под госзащиту после угроз убийством. Исполнительницу принуждают покинуть квартиру.