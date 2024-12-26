«Человек был миллионером»: первая жена Яниса Тиммы назвала причину безденежья спортсмена

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, модель Сана Оша рассказала, что спортсмен два года не платил алименты их общему сыну Кристиану. По ее словам, после развода и женитьбы на экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой Янис практически не виделся с ребенком.

В итоге Сана обратилась в рижский суд с требованием продать недвижимость Тиммы на аукционе для погашения долгов по алиментам.

«Знайте, что ничего не происходит за день и даже за пару месяцев… Была невыплата алиментов в течение двух лет и много других вещей, которые юридически повторялись, никто даже не может завладеть чужим имуществом, пока не будет какого-то решения», - написала модель в своем блоге.

При этом она обвинила в сложившейся ситуации Седокову. Оша выразила уверенность, что именно она запрещала Янису общаться с сыном и помогать бывшей семье.

Высказалась модель и о безденежье бывшего мужа. Она заверила, что Янис зарабатывал большие деньги, но они были быстро растрачены. В итоге, последние дни своей жизни Тимма брал деньги в долг на еду и жил в дешевом хостеле в Москве.

«Человека унижают, что он брал деньги в долг… Я не знаю, как и что там было… но я помню, что человек был миллионером, когда он развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму… В каком направлении были потрачены эти деньги? Откуда у человека такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку?» -задалась вопросом Сана.

Она призвала мужчин хорошо подумать прежде, чем повторять ошибки Яниса, который потерял все за короткий промежуток времени.

Единственному сыну Тиммы Кристиану шесть лет. После скандального развода Сана снова вышла замуж.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, певице Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоится прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти 32-летнего сына. По словам Райтиса Тиммы, экс-солистка группы «ВИА Гра» сначала загубила карьеру молодого спортсмена, а потом и жизнь.