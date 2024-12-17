«У меня подкосились ноги»: актриса Стречина первая призналась Илье Малакову в любви

Актриса Ангелина Стречина рассказала, как первая призналась мужу в любви и упала после его предложения руки и сердца. Звезда дала интервью вместе со своим супругом Ильей Малаковым журналу «Атмосфера».

Артисты поженились чуть больше года назад. Впервые они познакомились на совместных съемках, но мужчина не стал проявлять знаки внимания. Он сразу заметил красавицу, но решил разделить работу и ухаживания.

«Думал: вдруг я напугаю или буду неправильно понят. А этот проект для нас обоих был очень важным. Поэтому я решил не раскрывать карты до конца съемок», – признался актер.

Ангелина опередила партнера и призналась ему в любви. Илья рассказал, что не ожидал этого и был в шоке.

«И в этом состоянии я пробыл два дня, а потом собрался и обнял ее. И так держал несколько минут», – цитирует артиста WomanHit.ru.

Стречина высказалась о том, как упала после предложения руки и сердца от возлюбленного. Он в этот момент был на коне. Девушка не удержалась и упала в снег.

«Когда ты чего-то сильно хочешь и неожиданно получаешь, то, по моему опыту, всегда испытываешь шок. И, видимо, я настолько близко все принимаю к сердцу, особенно когда это одно из важнейших событий в жизни, что организм так отреагировал и у меня в прямом смысле подкосились ноги», – поделилась звезда.

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