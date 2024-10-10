«У меня, оказывается, есть бизнесмен-любовник!»: Анна Седокова готовит иск против инфоблогера

Певица Анна Седокова собралась судиться с инфоблогером, которая распространила информацию про нее, не соответствующую действительности. По словам артистки, сразу несколько крупных порталов опубликовали новость о ее любовнике-бизнесмене, которого никогда не было.

В личном блоге Седокова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что готовит иск в суд. Дело в том, что за двое суток ей прислали большое количество «желтых» новостей, в которых фигурировало ее имя.

«Вторые сутки мне присылают желтушную новость, что у меня, оказывается, есть бизнесмен-любовник! Я рассержена», - заявила Анна.

В конце новости, по словам певицы, указывается имя инфоблогера, которая якобы помогла ей заработать деньги. Однако, как утверждает Седокова, она никогда с ней не была знакома.

«Дамочка, вы не на ту напали! К вам готовится иск! Это так низко и подло!» - отметила артистка.

Напомним, что в последнее время у Анны появилось много проблем. Она разводится с мужем, а из-за стресса вернулась аллергия. При этом певица не делает перерыв в карьере и продолжает выступать на сцене.

Ранее портал «Страсти» узнал, сколько стоит пригласить Анну Седокову на корпоратив.