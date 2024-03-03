«У меня очень плохие новости»: Виктория Боня серьезно напугала подписчиков

Телеведущая и модель Виктория Боня накануне напугала подписчиков тревожным сообщением. Звезда опубликовала в соцсети черный квадрат с надписью, намекнув на то, что в ее жизни случилось что-то плохое. Об этом сообщает «7Дней.ru».

«У меня очень плохие новости», — написала Виктория Боня.

Однако телеведущая не уточнила, что именно произошло. Спустя время в своем Telegram-канале Виктория Боня сообщила детали произошедшего и пообещала рассказать все позже.

«Мне сегодня поступила плохая новость. Я в полном шоке. Завтра запишу видео. Все расскажу. Сразу говорю, все живы и здоровы. Слава Богу! Но моя жизнь уже не будет прежней», — поделилась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня решила раскрыть подробности недавнего расставания с Русланом Гасановым, который младше нее на 13 лет. По словам модели, есть несколько причин разрыва, одна которых — разница в возрасте.