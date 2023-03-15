69-летняя Любовь Успенская рассказала, как при помощи молитвы вернула дочь

На долю Любовь Успенской выпало множество испытаний: певица никогда не скрывала, что ее отношения с дочерью были не из легких. В откровенном интервью для издания «Teleprogramma» артистка рассказала, как ей удалось наладить отношения с наследницей.

Совсем недавно Успенская вместе с Татьяной представила песню «Мольба». По признанию артистки, данная композиция стала для нее очень значимой. Слова трека, подобные молитве, передают переживания знаменитости за всех матерей, столкнувшихся с несчастьем.

«Молитва помогла мне вернуть дочь. Я надеюсь, что эта песня поможет людям поверить в то, что не все в жизни потеряно. И если сейчас в их жизни происходит что-то трагическое, то все еще может измениться в лучшую сторону», — поделилась откровением Любовь.

Певица добавила: сейчас у них с дочерью нет поводов для ссор. Успенская активно занимается карьерой Татьяны и планирует из нее сделать звезду эстрады. Артистка даже призналась, что вокальные данные наследницы лучше, чем у нее в начале карьеры.

«Я увидела и услышала в ней потенциал. Таня сегодня поет намного круче, чем я, когда начинала. Талант у меня, конечно, был, но мастерство приходит после долгих лет работы, шлифуется годами. У нее есть потенциал быстрее стать звездой», — резюмировала Успенская.

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