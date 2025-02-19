«У меня новый парень»: фаворитка Филиппа Киркорова Марго променяла певца на «пупсика»

Певица Марго Овсянникова, которая на протяжении года выходила в свет вместе с Филиппом Киркоровым, неожиданно пришла на премьеру «Красного шелка» в одиночестве. В беседе с журналистами она призналась, что у нее появился новый парень и совсем скоро они вместе могут появиться на публике.

Филипп долгое время называл Марго своей музой. Многие даже предполагали, что у артистов роман, но сами они слухи опровергали. Овсянникова рассказывала, что ее сердце занято другим мужчиной — Виталием, который оплачивал ее клипы и вечеринки. Но, по всей видимости, эти отношения подошли к концу, и теперь у исполнительницы новый «пупсик».

«С недавних пор у меня новый парень, этакий Джастин Бибер. Я надеюсь, что совсем скоро мы выйдем вместе с моим пусиком на дорожку и дадим ответ. Он сейчас не здесь», - рассказала Марго Kp.ru.

С Киркоровым певица не поссорилась и по-прежнему хорошо общается. По признанию Овсянниковой, он не смог прийти на премьеру из-за работы.

Ранее Марго Овсянникова похвасталась кардинальной сменой имиджа.